Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Nächtliche Essenszubereitung löst Einsatz der Rettungskräfte aus

Ludwigsburg (ots)

Die nächtliche Essenszubereitung eines Seniors führte am Donnerstag gegen 03:15 Uhr in der Goerdeler Straße in Böblingen zu einem größeren Einsatz des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und der Polizei. Insgesamt waren etwa 40 Einsatzkräfte vor Ort.

Der Mann hatte sein Essen offensichtlich auf dem Herd vergessen, woraufhin die Lebensmittel im Topf verkohlten und der Rauchmelder auslöste. Die Feuerwehr Böblingen öffnete mit einem Türspreizer die Wohnungstür und traf im Wohnungsflur auf den Bewohner. Der Senior wurde nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht.

