Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: VU Flucht, auf Parkplatz

Bendorf (ots)

Am 06.09.2020, in der Zeit von 06:00- 13:00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Alten- und Pflegeheimes der AWO, Vierwindenhöhe 14-16 in Bendorf ein geparkter schwarzer 5er BMW Kombi durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher verließ anschließend die Unfallstelle ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei Bendorf bittet daher, dass sich Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich bei hiesiger Dienststelle melden. Polizei Bendorf, 02622-94020 oder pibendorf@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bendorf

Lohweg 34

56170 Bendorf / Rhein

02622-94020, od. pibendorf@polizei.rlp.de



