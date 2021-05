Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - BMW aufgebrochen

Ahaus (ots)

Die Aufbrüche waren deutlich erkennbar: Löcher mit einem Durchmesser von circa 10 bis 15 Zentimetern und verbogenes Blech hinterließen die Täter an den Autotüren. Aus dem Inneren der betroffenen Fahrzeuge, alles Modelle des Herstellers BMW, bauten Unbekannte in Ahaus Armaturen sowie Navigationsgeräte aus. Zu den Taten auf der Ikemannstraße (2) sowie auf der Straße Bockhorn (1) kam es zwischen Sonntag, 21.00 Uhr, und Montag, 07.20 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

