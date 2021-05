Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Weitere Fahrzeuge zerkratzt

Gescher (ots)

Unbekannte haben in Gescher weitere parkende Autos beschädigt. Zu den beiden bereits gestern gemeldeten Taten kamen drei weitere hinzu, die sich ebenfalls am vergangenen Wochenende abgespielt haben. Die Tatorte liegen an der Konrad-Adenauer-Straße, am Westerkamp und am Holtwicker Damm. Die Täter zerkratzten in allen Fällen den Lack der Fahrzeuge. Wie berichtet, hatte ein Zeuge einen Tatverdächtigen beobachtet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4911183 Wer Hinweise geben kann, sollte sich unter Tel. (02561) 9260 mit dem zuständigen Kriminalkommissariat in Ahaus in Verbindung setzen.

