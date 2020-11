Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zwei Brände im Erfttal - Kripo ermittelt und sucht weitere Zeugen

Neuss-ErfttalNeuss-Erfttal (ots)

Am Samstagabend (21.11.), gegen 19:30 Uhr, kam es im Erfttal zu zwei Einsätzen für Polizei und Feuerwehr. An der Euskirchener Straße wurde nach ersten Erkenntnissen ein Baucontainer in Brand gesetzt. Der Inhalt des Containers brannte komplett aus. Die Feuerwehr bekämpfte die Flammen. Während der Löscharbeiten sperrte die Polizei einen Teil der Euskirchener Straße vorrübergehend für den Fahrzeugverkehr.

Fast gleichzeitig wurden an der Einmündung Euskirchener Straße / Bedburger Straße mehrere Informationsschilder durch Feuer beschädigt. Ein Zeuge löschte diese mit eigenen Mitteln. Im Zuge dessen konnten zwei dunkelhaarige männliche Personen, mit einer geschätzten Größe von 160 Zentimetern gesichtet werden, welche von der Örtlichkeit wegliefen. Diese trugen dunkle Jacken. Im Nahbereich konnten die Personen nicht mehr angetroffen werden.

Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe der beiden Taten schließt die Polizei einen Zusammenhang nicht aus.

Die Kriminalpolizei hat zu beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und geht nach ersten Erkenntnissen von vorsätzlichen Taten aus. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell