Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Nachtrag: Kriminalpolizeiliche Ermittlungen nach Brand in Corona-Testzentrum /Polizei fahndet nach verdächtigem Fahrradfahrer

GrevenbroichGrevenbroich (ots)

In unserer Pressemeldung vom 23.11.2020- 10:48 Uhr- berichteten wir über einen Brand am Montagmorgen (23.11.) im Corona-Testzentrum an der Stadtparkinsel.

Anhand von Zeugenaussagen und daraus resultierenden Ermittlungen sucht die Polizei nun nach einem verdächtigen Fahrradfahrer, der im Bereich der beiden Tatörtlichkeiten aufgefallen war.

Der Gesuchte ist etwa 15 bis 20 Jahre alt und trug einen dunklen Kapuzenpullover und eine beigefarbene Jacke. Auf seinem Fahrrad war ein schwarzer Metallkorb montiert, in dem eine auffallend grüne Flasche lag.

Zeugen, die Hinweise auf die gesuchte Person geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 11 in Neuss unter der Telefonnummer 02131 300-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell