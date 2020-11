Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Versuchter Raub auf Kiosk - Polizei fahndet nach Verdächtigem mit Platzwunde

NeussNeuss (ots)

Am Samstagvormittag (21.11.), gegen 09:50 Uhr, befanden sich zwei unbekannte Männer vor einem Kiosk an der Burgunderstraße. Der Kioskbetreiber, der sich zu diesem Zeitpunkt alleine im Verkaufsraum befand, beobachtete, dass die Verdächtigen plötzlich jeweils ein Messer in der Hand hielten und zielgerichtet auf die Eingangstür zugingen. Entschlossen trat er den Männern mit einer Holzlatte entgegen. Dabei erlitt einer von beiden vermutlich eine Platzwunde am Kopf.

Das Duo machte daraufhin einen Rückzieher und flüchtete in Richtung Plankstraße. Eine Fahndung der Polizei verlief bislang ohne Erfolg.

Die beiden Tatverdächtigen trugen jeweils schwarze Cappys, einer von ihnen war mit einer roten, sein Begleiter mit einer schwarzen Jacke bekleidet.

Das zuständige Kriminalkommissariat 12 in Neuss nahm die Ermittlungen auf. Wer Hinweise auf die Verdächtigen geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

