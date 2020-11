Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kriminalpolizeiliche Ermittlungen nach Brand in Corona Testzentrum

GrevenbroichGrevenbroich (ots)

Feuerwehr und Polizei wurden am Montagmorgen (23.11.), gegen 07:05 Uhr, zur Stadtparkinsel gerufen. Zeugen hatten Rauchschwaden aus einem Büro des dort ansässigen Corona Testzentrums gemeldet. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Personen kamen nicht zu Schaden.

Es gibt Hinweise auf einen aktuellen Einbruch nicht nur in dieses Gebäude, sondern auch in das nahe gelegene Standesamt. Entsprechende Spuren konnten gesichert werden. Deren Auswertung dauert momentan noch an. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Spezialisten des Neusser Fachkommissariats 11 haben die Ermittlungen aufgenommen. Die Brandexperten der Kriminalpolizei schließen nach derzeitigen Erkenntnissen eine fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung nicht aus.

Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen werden unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegengenommen.

