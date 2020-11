Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Bei Kontrolle aufgefallen - Junger Mann hatte Marihuana dabei

NeussNeuss (ots)

Den richtigen Riecher bewiesen Polizeibeamte in Zivil am späten Samstagabend (21.11.) in Weckhoven. Auf der Theresienstraße kontrollierten sie, gegen 23:50 Uhr, ein verdächtiges Duo. Dabei fanden die Ermittler in der Sporttasche eines 19 Jährigen eine Plastiktüte mit mehr als 85 Gramm Marihuana. Neben dem Rauschgift, stellten die Ermittler auch mögliches Dealgeld in Höhe von mehreren hundert Euro sicher.

Der polizeibekannte Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Die Ermittler führten ihn am Sonntag (22.11.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Düsseldorf einem Richter vor. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Verdächtigen. Die weiteren Ermittlungen übernahmen Beamte des Neusser Fachkommissariats.

