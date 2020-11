Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Nachtrag: Verkehrsunfallflucht - Vermeintlicher Verursacher meldet sich bei der Polizei

GrevenbroichGrevenbroich (ots)

Mit Pressemeldung vom 19.11.2020 - 10:44 Uhr - berichteten wir über einen Verkehrsunfall am Mittag des 18.11.2020 auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes an der von-Bodelschwingh-Straße in Grevenbroich. Gegen 12:45 Uhr war es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Kleinwagen und einer Seniorin gekommen. Das Verkehrskommissariat suchte daraufhin den Fahrer des Autos. Dieser hat sich am Freitag (20.11.) bei der Polizei in Grevenbroich gemeldet, nachdem er aus den Medien vom Unfall und der daraus resultierenden Suche erfahren hatte. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariat dauern an.

