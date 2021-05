Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Vermeintlicher Kunde flüchtet mit Ware

Gronau (ots)

Ladendiebe wollen ihre Taten unbemerkt begehen. Gegenteilig vorgegangen ist jedoch ein Unbekannter am Montag in Gronau: Erst nahm der Mann sich im Verkaufsraum einer Tankstelle an der Gildehauser Straße eine Flasche aus der Kühlung. Dann ließ er sich an der Kasse noch Zigaretten geben. Als es ans Bezahlen ging, flüchtete der Täter jedoch mit den Waren. Von ihm liegt folgende Beschreibung vor: circa 24 Jahre alt, etwa 1,90 Meter groß, kurze blonde Haare, bekleidet mit einer grauen Jogginghose und einer blauen Steppjacke; er sprach vermutlich mit osteuropäischem Akzent. Das Geschehen spielte sich gegen 14.30 Uhr ab. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Gronau: Tel. (02562) 9260.

