Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0044 --Verdächtige Briefsendung--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, Ostertor, Contrescarpe Zeit: 18.01.21, 09:00 Uhr

Am Amtssitz des Senator für Inneres hat am Montagmorgen ein verdächtig wirkender Brief einen größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst.

Eine Mitarbeiterin der senatorischen Dienststelle meldete der Polizei Bremen gegen 09:00 Uhr einen an den Innensenator adressierten, verdächtigen Brief mit rötlichen Anhaftungen. Die Sendung wurde von Spezialisten der Bundespolizei und der Feuerwehr untersucht und für eine anschließende kriminaltechnische Untersuchung sichergestellt. Eine Überprüfung ergab, dass es sich bei dem Inhalt des Briefes um ein Schreiben eines Bürgers handelte. Eine Gefährdung für Dritte bestand zu keinem Zeitpunkt.

