Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Renault vorsätzlich beschädigt

Melle (ots)

In der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmorgen wurde in der Warringhoferstraße ein schwarzer Renault Escape von einer bislang unbekannten Person beschädigt. Von der vorderen Stoßstange, entlang der Fahrerseite und bis zum Heck wurde der Fahrzeuglack großflächig mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 3.000 Euro. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, meldet sich bitte beim Kommissariat in Melle unter 05422/920600.

