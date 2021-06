Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Diebstahl aus Drogeriemarkt, Zeugen gesucht

Steinfurt (ots)

Am Freitag (18.06.) ist die Polizei zu einem Diebstahl aus einem Drogeriemarkt an der Straße "Altstadt" gerufen worden. Eine Angestellte sah gegen 10.20 Uhr, dass ein unbekannter Mann einen Kopfhörer aus einem Regal genommen und in einen schwarzen Rucksack gesteckt hat, den er bei sich trug. Kurz darauf wollte der Mann den Drogeriemarkt verlassen. Die Mitarbeiterin stellte sich dem Unbekannten in den Weg und wollte den Rucksack des Mannes kontrollieren. Dabei kam es zum Handgemenge mit dem Mann und dieser flüchtete kurz darauf in Richtung Römer. Der Mann wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 30 bis 35 Jahre alt, ungefähr 1,70 Meter groß. Der Unbekannte trug zur Tatzeit eine dunkle Jogginghose, ein weißes T-Shirt, Sandalen und ein schwarzes Cappy mit grau gemustertem Schirm. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

