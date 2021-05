Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (172/2021) Unbekannte stehlen Werkzeuge von Grundstückseinfahrt in Bad Sachsa

Göttingen (ots)

Bad Sachsa (Landkreis Göttingen), Roonstraße Dienstag, 11. Mai 2021, gegen 15.30 Uhr

BAD SACHSA (mb) - Von einer Grundstückseinfahrt in der Roonstraße in Bad Sachsa haben Unbekannte am vergangenen Dienstag (11.05.2021) eine Bohrmaschine und einen Freischneider der Marke Ferrex im geschätzten Wert von rund 150 Euro gestohlen.

Der Eigentümer konnte gegen 15.30 Uhr durch das Fenster beobachten, wie sich zwei unbekannte Personen (eine Frau und ein Mann) an seinen Geräten zu schaffen machten und nahm die Verfolgung der Diebe auf. Diese flüchteten mit der Beute vom Grundstück in die Roonstraße und fuhren anschließend mit ihrem Fahrzeug in unbekannte Richtung davon.

Die Frau kann wie folgt beschrieben werden: ca. 20 Jahre alt, etwa 165 cm groß, bekleidet mit einem bunten Rock. Ihr Begleiter hatte kurze schwarze Haare, soll ca. 30 Jahre alt und etwa 175 cm groß sein, war von schlanker Statur und war mit einem sogenannten "Blaumann" und einem weißen T-Shirt bekleidet.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen alten weißen Fiat Ducato, dessen Hecktüren zusätzlich mit einem Vorhängeschloss gesichert waren. Ein Kennzeichen ist nicht bekannt.

Die Polizei in Bad Sachsa ermittelt und bittet, Beobachtungen und Hinweise unter Telefon 05523/95279-0 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell