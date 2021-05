Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (171/2021) Geld und Schmuck weg - Falsche Wasserwerker bestehlen Seniorin in Göttingen

Göttingen (ots)

Göttingen, Goßlerstraße

Dienstag, 18. Mai 2021, gegen 14.00 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Ein falscher Wasserwerker und ein Komplize haben eine Göttinger Seniorin am Dienstagnachmittag (18.05.21) gegen 14.00 Uhr in ihrer Wohnung in der Goßlerstraße bestohlen. Die beiden Unbekannten erbeuteten Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von vermutlich 1.500 Euro. Sie entkamen unerkannt.

Nach ersten Ermittlungen verschaffte sich zunächst der ca. 180 cm große und ca. 30 Jahre alte, dunkelhaarige "falsche Wasserwerker" unter dem Vorwand, dass es in der Nachbarwohnung einen Wasserrohrbruch gegeben habe und er deshalb in ihrem Badezimmer den Wasserdruck prüfen müsse, Zutritt zur Wohnung der Frau.

Im Bad lenkte er die Göttingerin dann so geschickt ab, dass sein Komplize unbemerkt in die Wohnung eindringen und das spätere Diebesgut an sich nehmen konnte.

Anschließend verließen die Täter Wohnung und Haus. Die Seniorin bemerkte das Verschwinden ihrer Wertsachen kurz danach und rief die Polizei. Von den beiden Gesuchten fehlt bislang jede Spur. Informationen zum Aussehen des unbekannten Komplizen liegen nicht vor.

Sachdienliche Hinweise werden unter Telefon 0551/491-2115 entgegengenommen.

Die Polizei rät:

Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung!

Sehen Sie sich Besucher vor dem Öffnen durch den Türspion oder mit einem Blick aus dem Fenster an und machen Sie von Ihrer Türsprechanlage Gebrauch.

Öffnen Sie die Wohnungstür niemals sofort - legen Sie immer Sperrbügel oder Sicherheitskette an.

Ziehen Sie telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu, wenn unbekannte Besucher vor der Tür stehen, oder bestellen Sie die Besucher zu einem späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

Überlegen Sie bei angeblicher hilfebedürftiger Lage von Fremden an der Tür (Beispiel: Bitte um Schreibzeug oder um ein Glas Wasser): Woher sollte der Nachbar die Besucher wirklich kennen? Warum wenden sich die Besucher im Notfall nicht an eine Apotheke, eine Gaststätte oder ein Geschäft, sondern an eine (abgelegene) Privatwohnung?

Machen Sie bei hilfebedürftiger Lage von Fremden an der Tür das Angebot, selbst nach Hilfe zu telefonieren oder das Gewünschte (Schreibzeug, Glas Wasser etc.) hinauszureichen, und halten Sie dabei die Tür gesperrt.

Fordern Sie von Amtspersonen immer den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig (nach Druck, Foto und Stempel). Sorgen Sie dazu für gute Beleuchtung und benutzen Sie, wenn nötig, eine Sehhilfe.

Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an. Suchen Sie dazu die Telefonnummer selbst heraus und ziehen Sie telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu.

Lassen Sie Handwerker nur dann herein, wenn Sie sie selbst bestellt haben oder wenn sie von der Hausverwaltung angekündigt worden sind.

Nehmen Sie nichts für Nachbarn ohne deren Ankündigung oder Auftrag entgegen.

Wehren Sie sich gegen zudringliche Besucher notfalls auch energisch. Sprechen Sie sie laut an und rufen Sie um Hilfe.

Pflegen Sie Kontakt zu älteren Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern. Machen Sie ihnen das Angebot, bei fremden Besuchern an der Wohnungstür zur Sicherheit hinzuzukommen, und übergeben Sie für solche Fälle die eigene Telefonnummer.

Glauben Sie Opfer eines Betrugs geworden zu sein? Wenden Sie sich sofort an die örtliche Polizeidienststelle und erstatten Sie Anzeige.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell