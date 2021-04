Zollfahndungsamt Dresden

ZOLL-DD: Zollfahndungsamt Dresden erfolgreich bei der Bekämpfung des illegalen Crystal-Handels

1,3 Kilogramm Crystal Meth, 26.000 Euro Bargeld und 2 PKW sichergestellt; 7 Festnahmen

Thüringen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung

Staatsanwaltschaft Hof Staatsanwaltschaft Gera Zollfahndungsamt Dresden

Im Auftrag der Staatsanwaltschaften Hof und Gera durchsuchten am 20., 22., 28. und 29. April 2021 Kräfte des Zollfahndungsamtes Dresden mehrere Objekte in Süd- und Ostthüringen. Dabei wurden insgesamt 1,3 Kilogramm Crystal Meth mit einem Schwarzmarktwert von mehr als 100.000 Euro, über 26.000 Euro Bargeld sowie zwei hochwertige Fahrzeuge (Audi SQ5 und Audi TT RS) sichergestellt und sieben Männer vorläufig festgenommen. Unterstützt wurden die Maßnahmen von Bediensteten des Hauptzollamtes Erfurt sowie der Polizei Thüringen.

Die Amtsgerichte Hof und Gera erließen auf Anträge der Staatsanwaltschaften Hof und Gera jeweils Haftbefehl gegen sechs Tatverdächtige und ordneten Untersuchungshaft an. Eine vorläufige Festnahme wurde zwischenzeitlich wieder aufgehoben.

Das Zollfahndungsamt Dresden ermittelt im Auftrag der Staatsanwaltschaft Hof seit Januar 2021 gegen drei Männer (37/42/50) aus Südthüringen. Diese stehen im Verdacht die gefährliche Droge Crystal Meth aus der Tschechischen Republik in das Bundesgebiet einzuschmuggeln und anschließend gewinnbringend weiterzuverkaufen.

Im Laufe anderweitiger Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, die unter Leitung Staatsanwaltschaft Gera durchgeführt werden, sowie aufgrund der Durchsuchungen am 22. April 2021, gerieten zudem vier weitere Tatverdächtige (23/31/44/53) in das Visier der Dresdner Zollfahnder.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaften Hof und Gera sowie des Zollfahndungsamtes Dresden dauern an und werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Original-Content von: Zollfahndungsamt Dresden, übermittelt durch news aktuell