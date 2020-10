Zollfahndungsamt Dresden

ZOLL-DD: Zollfahnder stellen 1 Kilogramm Rauchgift in Leipzig sicher

Dresden (ots)

Dresdner Zollfahnder stellen 460 Gramm Heroin, 200 Gramm Amphetamin, 120 Crystal und 260 Gramm Marihuana sicher und nehmen einen Mann fest.

Wegen des Verdachts der illegalen Einfuhr und des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge durchsuchten Zöllner*innen des Zollfahndungsamtes Dresden am 22.09.2020 die Wohnräume eines 35-jährigen Deutschen in Leipzig.

Dabei konnten über 1 Kilogramm diverser Betäubungsmittel, 7.000 Euro Bargeld, 6 Schuss Munition sowie Chemikalien und Ausrüstung zur Herstellung von Crystal sichergestellt wer-den.

Bei den Betäubungsmitteln handelt es sich im Einzelnen um:

- 460 Gramm Heroin - 200 Gramm Amphetamin - 120 Gramm Crystal - 260 Gramm Marihuana - 1 LSD Trip - 32 Ecstasy-Tabletten - 21 Gramm psilocybinhaltige Pilze - 2 Cannabispflanzen

Das Zollfahndungsamt Dresden ermittelt unter Leitung der Staatsanwaltschaft Leipzig seit Juli 2020 gegen den Leipziger. Dieser steht im Verdacht Betäubungsmittel nach Deutschland einzuschmuggeln und diese anschließend weiterzuverkaufen. Bereits im Sommer 2020 konnten zwei an den Mann adressierte Postsendungen aus den Niederlanden mit insgesamt 160 Ecstasy-Tabletten durch den Zoll aus dem Verkehr gezogen werden.

Das Amtsgericht Leipzig erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Leipzig Haftbefehl und ordnete Untersuchungshaft an.

Die Ermittlungen dauern an.

