Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Zigarettenautomat aufgesprengt - Polizei sucht Zeugen

Fröndenberg (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Mittwochmorgen (20.01.2021) einen Zigarettenautomat in der Palzstraße in Fröndenberg aufgesprengt.

Anwohner bemerkten gegen 06.10 Uhr einen lauten Knall. Als sie den beschädigten Zigarettenautomat entdeckten, riefen Sie die Polizei.

Wie der Tabakapparat gesprengt wurde, was gestohlen wurde und wie hoch der Sachschäden ist, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.

Nach der Spurensicherung hat die Kriminalpolizei den verbliebenen Inhalt des Zigarettenautomats sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Wache Unna unter der Rufnummer 02303-921 3120 zu wenden.

