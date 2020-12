Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Briefkasten in Stadland-Rodenkirchen beschädigt +++ Zeugen werden gesucht

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

In der Nacht von Dienstag, 08. Dezember 2020, auf Mittwoch, 09. Dezember 2020, haben bislang unbekannte Täter an einem Kindergarten an der Schweier Straße in Rodenkirchen den außen am Gebäude befestigten Briefkasten mit einem Böller gesprengt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Stadland-Rodenkirchen unter der Telefonnummer 04732/18436-0 in Verbindung zu setzen.

