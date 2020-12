Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Elektroturbohäcksler in Ganderkesee aufgefunden +++ Eigentümer des Gerätes wird gesucht

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Am Dienstag, den 08. Dezember 2020, stellten Beamte im Grünstreifen des Heuweges gegen 03:00 Uhr einen dort abgestellten Elektroturbohäcksler des Herstellers Elektra Beckum fest. Da das Gerät trotz widriger Witterung trocken war, ist es nicht auszuschließen, dass das Gerät zuvor im Nahbereich entwendet wurde. Der oder die Eigentümer des Gerätes werden gebeten, sich mit der Polizei in Ganderkesee unter der Telefonnummer 04222/946950 in Verbindung zu setzen.

