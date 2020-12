Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brand in der Küche einer Doppelhaushälfte in Nordenham

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 10. November 2020, wurde gegen 14:00 Uhr ein Brand in einer Doppelhaushälfte in der Claus-Groth-Straße in Nordenham gemeldet.

Die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Nordenham und Phiesewarden stellten eine starke Rauchentwicklung in der Doppelhaushälfte fest und lokalisierten das Feuer in der Küche des Hauses, in dem sich keine Personen mehr befanden.

Nach bisherigem Kenntnisstand entstand das Feuer durch Überhitzen eines Topfes, der auf dem eingeschalteten Herd stand. In der Küche ist ein Schaden von etwa 5.000 Euro entstanden. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt.

