Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Fußgänger bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 10. Dezember 2020, wurde ein 29-jähriger Mann aus Bremen bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Schönemoorer Straße / Lessingstraße von einem Pkw erfasst und lebensgefährlich verletzt.

Gegen 10:40 Uhr befuhr eine 78-jährige Frau aus Delmenhorst mit ihrem Pkw Mercedes die Lessingstraße und beabsichtigte im Kreuzungsbereich die Schönemoorer Straße zu überqueren, um weiter geradeaus auf der Lessingstraße zu bleiben.

Dazu hielt sie am dortigen Stopp-Schild zunächst an und setzte ihre Fahrt anschließend fort. Dabei übersah sie jedoch einen 75-jährigen bevorrechtigten Pkw-Fahrer, der die Schönemoorer Straße in Richtung Stedinger Straße befuhr.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes der Fahrzeuge wurde der Vw des 75-Jährigen gedreht und auf den Fußweg der Lessingstraße geschleudert, auf dem sich zu diesem Zeitpunkt der 29-Jährige in Begleitung seines Bruders befand.

In der Folge kollidierte der Pkw Vw mit dem 29-Jährigen, sodass dieser lebensgefährlich verletzt wurde. Unverzüglich einschreitende Ersthelfer versorgten den Mann bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes, der ihn anschließend in ein Krankenhaus brachte.

Der Bruder des Mannes sowie die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Die Höhe der entstandenen Schäden ist bislang nicht bekannt.

Die polizeilichen Ermittlungen zur Unfallursache wurden aufgenommen. Zudem wurde gegen die 78-Jährige ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

