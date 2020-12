Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit zwei Pkw auf der Bundesstraße 212 in Nordenham

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Am Donnerstag, dem 10. Dezember 2020, ereignete sich gegen 16:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 212 im Bereich Hoffe. Eine 19-jährige Stadländerin befuhr mit ihrem Pkw Dacia die B 212 aus Richtung Stadland kommend in Richtung Nordenham. Im Kreuzungsbereich Hoffe musste sie verkehrsbedingt halten. Ein nachfolgender 20-jähriger Nordenhamer erkanntet dieses in seinem Pkw Vw zu spät. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Zu Personenschäden kam es nicht. Beide beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Stefan Schmitz

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell