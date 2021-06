Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, drei Verletzte nach Unfall auf B70

Steinfurt (ots)

Auf der B70 ist es am Freitag (18.06.21) gegen 15.50 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine 26-jährige Autofahrerin aus Münster fuhr mit einem Opel auf der B70 in Richtung Neuenkirchen. An der Anschlussstelle Catenhorn wollte sie von der Bundesstraße abfahren auf die Bauernschaftstraße. Beim Abbiegevorgang kreuzte sie die Fahrtrichtung eines entgegenkommenden Autos, das von einer 42-Jährigen aus Metelen gesteuert wurde. Beide Fahrzeuge - der Opel der 26-Jährigen sowie der Ford der 42-Jährigen - stießen frontal zusammen. Beide Fahrzeugführerinnen sowie ein Beifahrer der Metelenerin wurden bei der Kollision verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. Alle drei wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Zur Schwere der Verletzungen liegen derzeit keine Angaben vor. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B70 zeitweise einspurig gesperrt werden. Beide Pkw wurden abgeschleppt. Der Unfallsachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei rund 8000 Euro.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell