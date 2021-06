Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Brand

Steinfurt (ots)

Am Samstagnachmittag (19.06.) brannte gegen 15.05 Uhr eine Waldfläche am Mesumer Damm. Die Feuerwehr, die in dem Bereich eine Übung durchführte, wurde von einem Zeugen auf das Feuer aufmerksam gemacht. Auf einer Fläche von etwa 300 Quadratmetern brannte am Boden liegendes Gestrüpp. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Wie es zu dem Feuer kam, ist bislang noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

