Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Brand

Steinfurt (ots)

Am Freitag (18.06.) hat es gegen 22.30 Uhr in der Drosselstiege eine größere Rauchentwicklung gegeben. Bei Eintreffen der Polizeibeamten war die Feuerwehr schon am Einsatzort. Nach ersten Ermittlungen war Essen, das im Backofen vergessen wurde, der Grund für die Rauchentwicklung. Da sich noch eine Person in der Wohnung befand, hat die Feuerwehr sich sofort Zugang verschafft. In der Wohnung trafen sie auf den Wohnungsinhaber, der mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Über die Höhe des Sachschadens gibt es aktuell keine Angaben.

