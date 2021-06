Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfall mit einer Schwerverletzten

Steinfurt (ots)

Am Sonntag (20.06.) hat es gegen 14.45 Uhr auf der Straße Isendorf einen Verkehrsunfall gegeben. Ein 51-jähriger Emsdettener parkte seinen Toyota Aygo am rechten Fahrbahnrand in Höhe eines Erdbeerstandes. Als er seine Fahrertür öffnete, um auszusteigen, kam von hinten eine Fahrradfahrerin und fuhr gegen die geöffnete Autotür. Die 70-jährige Emsdettenerin stürzte von ihrem Rad und verletzte sich schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt.

