POL-ST: Greven, Brand an Skateranlage

Greven (ots)

Am Donnerstag (18.06.) bemerkte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei gegen 0.50 Uhr an der Straße Am Hallenbad ein Feuer. An der Skaterbahn neben dem Hallenbad brannte ein Fahrradanhänger. Die Polizisten konnten den Brand löschen. Der Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Wie der Fahrradanhänger in Brand geriet ist unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

