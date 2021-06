Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Lengerich (ots)

Am Donnerstag (17.06.) ereignete sich auf der Ladberger Straße ein Verkehrsunfall. Dabei wurden drei Personen verletzt, eine davon schwer. Ein 23-jähriger Emsdettener war gegen 17.00 Uhr mit seinem VW Transporter in Richtung Ladbergen unterwegs. Ersten Erkenntnissen zufolge bremste er ab, weil das vor ihm fahrende Fahrzeug in Höhe der Hausnummer 92 nach links abbiegen wollte. Der hinter dem Transporter fahrende 20-jährige Lengericher bremste sein Fahrzeug daraufhin ebenfalls ab. Dahinter fuhr eine 72-jährige Frau aus Lienen, die vermutlich zu spät erkannte, dass die Fahrzeuge abgebremst hatten. Sie versuchte, nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen auszuweichen, fuhr aber auf den VW Golf des 20-Jährigen auf und schob diesen gegen den VW Transporter. Die 72-jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Ihre 13-jährige Beifahrerin sowie der 23-jährige Fahrer des VW Transporters wurden leicht verletzt. Alle drei wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. Der Sachschaden liegt bei etwa 9.500 Euro.

