Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Körperverletzung, Zeugen gesucht

Rheine (ots)

Am Donnerstag (17.06.) wurde in Rheine am Emstorplatz ein Mann durch einen unbekannten Täter verletzt. Der 25-jährige Rheinenser lief gegen 01.00 Uhr im Bereich des Emstorplatzes, als ihm eine Gruppe von drei Männern entgegenkam. Einer der Männer schlug dem Rheinenser ohne Grund unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Der Täter wird als schlank und sportlich gekleidet beschrieben. Er war etwa 25-30 Jahre alt und ungefähr 1,70 Meter groß. Die Polizei in Rheine sucht Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben und Hinweise zu dem Täter geben können. Hinweise bitte an Telefon: 05971/9384215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell