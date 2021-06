Polizei Steinfurt

POL-ST: Ladbergen, Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden

Ladbergen (ots)

Am Montag (14.06.2021) befuhr ein 17-jähriger Mopedfahrer gegen 16:35 Uhr den Westerweg stadtauswärts. In Höhe Krackenweg kam ihm ein Traktor mittig auf der Fahrbahn entgegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern wich er dem Traktor aus und kam hierbei auf dem Seitenstreifen zu Fall. Bei dem Sturz verletzte er sich am Bauch und am Ellbogen. Am Moped entstand ein Schaden von etwa 1.200 Euro. Der Fahrer des Traktors erkundigte sich zunächst nach dem Befinden des Mopedfahrers, fuhr anschließend jedoch weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Bei dem Fahrer soll es sich um einen älteren Herrn gehandelt haben. Es werden Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben oder die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Greven unter Telefon: 02571/9284455.

