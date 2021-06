Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Sperrung nach schwerem Verkehrsunfall, Rettungshubschrauber im Einsatz

Steinfurt (ots)

Der Burgsteinfurter Damm musste am Mittwoch (16.06.) in Höhe der Erlenstraße nach einem schweren Verkehrsunfall gesperrt werden. Dort war ein Pkw gegen 10.55 Uhr mit einem Motorrad zusammen gestoßen. Der 47-jährige Fahrer eines Mercedes-Benz war auf dem Burgsteinfurter Damm in Richtung Steinfurt unterwegs. Von dort wollte der Fahrer nach links in die Erlenstraße abbiegen und wartete zunächst. Als er dann zum Abbiegen ansetzte kam ihm ein 43-jähriger Motorradfahrer aus Münster entgegen und kollidierte mit dem Mercedes. Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich bei dem Unfall schwer. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Uniklinikum nach Münster geflogen. Ersten Ermittlungen zufolge könnte der Mercedes-Fahrer den Münsteraner wegen der tiefstehenden Sonne übersehen haben. Der Neuenkirchener verletzte sich bei dem Unfall leicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Der Burgsteinfurter Damm war während der Unfallaufnahme für etwa zwei Stunden voll gesperrt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell