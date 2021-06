Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Diebstahl aus Pkw

Steinfurt (ots)

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Dienstag (15.06.), 21.15 Uhr, und Mittwoch, 07.05 Uhr an der Droste-Hülshoff-Straße die Scheibe eines Opel Astra eingeschlagen. Der Wagen war am rechten Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 74 geparkt. Die Täter schlugen die Scheibe der Fahrerseite ein und entwendeten aus dem Fahrzeug zwei Taschen. Der Sachschaden liegt bei etwa 250 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

