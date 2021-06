Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Einbruchsversuch in Arztpraxis

Steinfurt (ots)

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Dienstag (15.06.), 18.45 Uhr, und Mittwoch, 07.05 Uhr, versucht das Fenster einer Arztpraxis aufzuhebeln. Die Praxis befindet sich im Bereich Elberstraße/Wannenmacherstraße. Die Täter versuchten zwei Fenster des Gebäudes, die zur Elberstraße liegen, aufzuhebeln. Dies misslang ihnen jedoch. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

