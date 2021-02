Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Traktor zieht Lkw aus dem Schnee

Preußisch Oldendorf (ots)

Ein Lkw-Fahrer hat sich am Dienstagnachmittag auf der B 65 in Preußisch Oldendorf-Offelten bei einem Ausweichmanöver mit seinem Fahrzeug samt Anhänger im tiefen Schnee festgefahren. Ein hilfsbereiter Anwohner konnte mit seinem Traktor das schwere Gespann letztlich wieder auf die Straße ziehen. Während der Verkehr in der Zwischenzeit die Engstelle nur einspurig passieren konnte, stieß ein Sattelzug im Vorbeifahren gegen den Anhänger. Der Fahrer dieses Sattelzuges wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Der 29-jährige Lkw-Fahrer war um kurz vor 16 Uhr in Richtung Bad Holzhausen unterwegs, als er nach einer scharfen Kurve einem entgegenkommenden Räumfahrzeug auswich. Dabei geriet seine Zugmaschine zu weit nach rechts und blieb stecken.

Bei dem Sattelzug handelte es sich nach Angaben des 29-Jährigen um eine hellblaue Zugmaschine samt gelben Auflieger mit grau-silberner Plane. Der Fahrer möge sich mit den Beamten des Verkehrskommissariats in Lübbecke in Verbindung setzen unter Telefon (05741) 2770.

