POL-FR: Denzlingen: Sachbeschädigung an der Schulsporthalle - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, müssen sich wohl irgendwann vor dem letztem Mittwoch (27.01.2021) unbekannte Personen an der Schulsporthalle des Bildungszentrums in der Stuttgarter Straße in Denzlingen aufgehalten haben.

In diesem Zusammenhang wurde mit einer dort vorgefundenen Gartenharke eine große Fensterscheibe der Sporthalle stark beschädigt. Die äußere Glasscheibe der Doppelverglasung ging zu Bruch, so dass dies wahrscheinlich von weit zu hören war.

Die Schadenshöhe liegt bei rund 2000 Euro. Das Polizeirevier Waldkirch (Tel. 07681-40740) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zur Sachbeschädigung machen können oder verdächtige Beobachtungen in den vergangenen Tagen gemacht haben.

