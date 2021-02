Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Transporter von der Straße abgekommen - schwierige Bergung

Der Fahrer eines Transporters kam am Samstag, 30.01.2021 gg. 09.00 Uhr auf der Kreisstraße 6351 zwischen Efringen-Kirchen und Egringen aus bislang nicht bekannten Gründen zunächst leicht nach rechts von der Fahrbahn ab. Vermutlich beim ruckartigen Gegenlenken kam dann der Transporter nach etwa 50 Metern links von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf fuhr das Fahrzeug eine etwa 4 Meter hohe Böschung hinunter und kollidierte dort mit mehreren Bäumen. Der Fahrer und Beifahrer wurden leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von 15.000 EUR. Die Bergung des Fahrzeuges gestaltete sich schwierig. Nach vier Stunden konnte die Kreisstraße für den Verkehr wieder freigegeben werden.

