POL-FR: Zell im Wiesental/ Atzenbach: Auffahrunfall mit unterschiedlichen Aussagen - Polizei sucht Zeugen!

Zu einem Auffahrunfall kam es am Montag, 01.02.2021 gegen 14.40 Uhr auf der Bundesstraße 43 in Atzenbach. Ein 46 Jahre alter Mann musste verkehrsbedingt mit seinem Fahrzeug stark abbremsen, woraufhin ihm ein 20-jähriger mit seinem Auto auffuhr. Beim Auto des 46-jährigen entstand Sachschaden in Höhe von 4000 Euro, verletzt wurde niemand. Der 20-jährige entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstanden Sachschaden zu kümmern. Da aber sein Kennzeichen beim Aufprall abgefallen war, konnte er schnell ermittelt werden. Die beiden Beteiligten machen widersprüchliche Angaben, wie es zum Unfall gekommen sei. Daher sucht das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können. Diese werden gebeten, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

