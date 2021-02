Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Diebstahl aus Fahrradkorb vereitelt

Freiburg (ots)

Ein Zeuge konnte in Friedlingen an der Dreiländerbrücke am Sonntag, 30.01.2021, gegen 17.00 Uhr einen Mann beobachten, wie dieser einen Rucksack aus einem Fahrradkorb einer vorbeifahrenden Radfahrerin entnahm. Der Zeuge schrie den Mann an, dieser warf den Rucksack weg und rannte über die Brücke nach Frankreich. Die Radfahrerin holte ihren Rucksack und nachdem sie feststellte, dass wohl nichts aus diesem fehlte, fuhr sie davon. Die Radfahrerin soll ca. 45 Jahre alt und 180 Zentimeter groß sein. Sie trug eine braune Mütze und führte einen braunen Rucksack mit sich. Der Mann soll ca. 40 Jahre alt, und 160 Zentimeter groß sein. Er soll Deutsch gesprochen und eine graue Mütze sowie schwarze Jacke getragen haben.

Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 97970, sucht die Radfahrerin sowie Zeugen die den Vorfall beobachten haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell