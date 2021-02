Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Frau aus Dreisam immernoch gesucht

Freiburg (ots)

Weder die junge Frau, die am Freitag, 29.01.2021 in Freiburg in die Hochwasser führende Dreisam gefallen sein soll, noch ein möglicher Helfer in rotem Anorak, den die Polizei in einem Presseaufruf als wichtigen Zeuge sucht, haben sich bislang bei der Polizei gemeldet.

Entgegen anders lautenden Meldungen, ist der Polizei zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht bekannt, ob ein Unglücksfall vorliegt oder eine Notlage vorlag, aus der sich die Frau selbst befreien konte oder ihr geholfen wurde.

Ein entsprechender Vermißtenfall liegt derzeit jedoch nicht vor. Die junge Frau wird nochmals gebeten sich mit der Polizei Freiburg unter Tel.: 0761-882-2880 in Verbindung zu setzen.

