Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg: Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Montagmorgen, 01.02.2021, ist eine Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Küssaberg-Kadelburg leicht verletzt worden. Ein 58 Jahre alter Skoda-Fahrer hatte der 34-jährigen Radlerin gegen 05:10 Uhr die Vorfahrt genommen, als er aus der Deckwiesenstraße in die Hauptstraße einfuhr. Der Pkw touchierte das Fahrrad. Die verletzte Fahrradfahrerin kam mit dem Rettungsdienst zur ambulanten Versorgung ins Krankenhaus. Der Sachschaden am Auto liegt bei rund 800 Euro, der am Fahrrad bei ca. 400 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell