Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Rucksack aus Fahrradkorb entwendet

Freiburg (ots)

Am Sonntagnachmittag, 24.01.2021, befuhr der Geschädigte mit seinem Fahrrad in Friedlingen die Hauptstraße in Richtung Dreiländerbrücke. Im Fahrradkorb befand sich sein schwarzer Rucksack. Zuhause angekommen bemerkte er das Fehlen des Rucksackes. In diesem befanden sich eine Geldbörse mit mehrere Bankkarten sowie Personaldokumenten. Kurze Zeit später stellte der Geschädigte fest, dass es in Frankreich bereits zu Geldabhebungen in Höhe von fast 1000 EUR von seinem Konto kam.

