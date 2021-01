Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: versuchter Einbruch in Praxis

Freiburg (ots)

In der Nacht von Samstag, 23.01.2021, auf Sonntag, 24.01.2021, versuchten Unbekannte in der Römerstraße die Eingangstür einer Praxis aufzuhebeln. Die Tür hielt den Versuchen stand. Die Täterschaft gelangte nicht in die Praxis. An der Tür entstand Sachschaden.

