Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Seniorinnen überfallen - Zeugen gesucht

KrefeldKrefeld (ots)

Am heutigen Mittwochmorgen (16. Dezember 2020) sind erneut zwei Frauen überfallen worden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Gegen 9:05 Uhr ging eine 68-jährige Krefelderin mit ihrem Rollator über die Lewerentzstraße. In Höhe der Roßstraße schlug ihr ein Fahrradfahrer von hinten die Hand weg und entwendete die Tasche, welche an dem Griff hing. Sie blieb unverletzt. Der Täter floh über die Roßstraße in Richtung Marktstraße.

Er war etwa 1,75 Meter groß und 20 bis 30 Jahre alt. Er hatte ein "südländisches Erscheinungsbild", schwarze Haare und trug schwarze Kleidung. Er führte ein schwarzes Fahrrad mit sich.

Gegen 10:30 Uhr näherte sich ein Fahrradfahrer auf dem Nauenweg von hinten einer 80-jährigen Krefelderin. Als er ihre Handtasche aus dem Rollator nehmen wollte, welche fest gebunden war, stürzte sie. Sie blieb ebenfalls unverletzt. Als eine Passantin ihr zur Hilfe eilte, flüchtete der Täter ohne Beute.

Er war etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und 20 bis 40 Jahre alt. Er hatte ein "südländisches Aussehen", eine schlanke Statur und dunkle, wellige Haare. Er trug eine dunkle Jacke mit einer hellen Kapuze und fuhr auf einem dunklen Fahrrad.

Die Kriminalbeamten der EK Bike haben die Ermittlungen übernommen. Sie prüfen derzeit, ob die beiden Fälle zueinander gehören und ob es einen Zusammenhang zu der bisherigen Raubserie auf Seniorinnen gibt.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte telefonisch an die 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (626)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell