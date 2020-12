Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Bockum: 17-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Autofahrerin gesucht

KrefeldKrefeld (ots)

Am gestrigen Dienstagabend (15. Dezember 2020) ist ein 17-jähriger Radfahrer an der Kreuzung Glindholzstraße und Sollbrüggenstraße mit einem Auto zusammengestoßen. Er wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei sucht nun die Fahrerin.

Gegen 22 Uhr war der 17-Jährige auf der Glindholzstraße in Richtung Berliner Straße unterwegs. Als er die Sollbrüggenstraße querte, näherte sich von rechts ein schwarzes Auto. Die Autofahrerin und der Radfahrer konnten den Zusammenstoß trotz Vollbremsung nicht verhindern, woraufhin er zu Boden stürzte und dabei leicht verletzt wurde. Die Autofahrerin leistete umgehend Erste Hilfe. Obwohl sie mehrfach die Personalien mit dem jungen Mann austauschen wollte, setzte er seinen Weg zu Fuß fort und gab ihr zu verstehen, dass alles in Ordnung sei. Erst nach Rücksprache mit den Eltern und in deren Begleitung, begab er sich zu einer Polizeiwache und schilderte den Sachverhalt.

Nun sucht die Polizei Krefeld nach der Autofahrerin, damit der Unfall umfänglich aufgeklärt werden kann. Jede weitere Zeugenaussage kann ebenfalls hilfreich sein.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte telefonisch an 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (623)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

https://krefeld.polizei.nrw/

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell