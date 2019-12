Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Einbruch in Supermarkt

Karlshagen (ots)

In der vergangenen Nacht (17. Dezember 2019, gegen 02.20 Uhr) sind unbekannte Täter in den EDEKA-Supermarkt in Karlshagen eingebrochen und verursachten einen Sachschaden von ca. 5.000 Euro. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Tabakwaren in bisher noch unbekannter Menge.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet die Bevölkerung nun um Mithilfe. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, z.B. zu auffälligen Personenbewegungen im Bereich des Tatortes oder auch zu abgestellten Fahrzeugen, wird gebeten, sich bei dem Polizeirevier Heringsdorf unter 038378-2790, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

