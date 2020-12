Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Fischeln: Zwei Schwerverletzte und drei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

KrefeldKrefeld (ots)

Am gestrigen Dienstagabend (15. Dezember 2020) sind zwei Autos an der Kreuzung Oberschlesienstraße und Nirostastraße zusammengestoßen. Dabei wurden zwei Männer schwer und drei Männer leicht verletzt.

Gegen 18:15 Uhr fuhr ein 36-jähriger VW-Fahrer, von der A44 kommend, stadteinwärts und querte die Oberschlesienstraße in Richtung Nirostastraße. Im Kreuzungsbereich stieß er mit einem BMW zusammen, in dem vier Männer saßen. Aus welcher Richtung dieser kam und wer den Wagen gefahren hat, ist bislang noch unklar.

Der BMW wurde dabei so stark beschädigt, dass zwei Insassen eingeklemmt wurden und von der Feuerwehr befreit werden mussten. Die beiden Männer (55 und 22 Jahre) kamen schwer verletzt in ein Krankenhaus. Zwei weitere Insassen des BMW (25 und 22 Jahre) und der 36-jährige Fahrer des VW kamen leicht verletzt in ein Krankenhaus, konnten dieses aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

Die Kreuzung war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. (622)

