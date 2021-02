Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf/ Grafenhausen: Zwei Jugendliche ohne Führerschein unterwegs

Freiburg (ots)

Am Montagabend, 01.02.2021, sind in Grafenhausen und Bonndorf zwei Jugendliche von der Polizei kontrolliert worden, die keine Fahrerlaubnis besaßen. Beide waren mit Zweirädern unterwegs, für die zumindest die Fahrerlaubnisklasse AM erforderlich war. Die Kontrollierten hatten aber lediglich eine Mofaprüfbescheinigung. In beiden Fällen wurde auch ein Elternteil angezeigt, weil sie als verantwortliche Fahrzeughalter die Fahrten zuließen.

