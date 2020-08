Polizei Bielefeld

POL-BI: Radfahrer kümmert sich nach Unfall nur um sein Mountainbike

Bielefeld (ots)

MK - Bielefeld / Senne - Die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 suchen eine Zeugin und einen Radfahrer, der bereits am Samstag, 08.08.2020, an der Windelsbleicher Straße seitlich gegen einen Toyota Corolla stieß. Nach der Kollision baute er abgesprungene Teile an sein Fahrrad und setzte seine Fahrt fort. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von 8.000 Euro an dem Pkw.

Ein 63-jähriger Bielefelder fuhr gegen 14:15 Uhr mit seinem Toyota Corolla auf der Windelsbleicher Straße in Richtung Südring. An der Ampelkreuzung der Friedrichsdorfer Straße bog er nach rechts in die Straße Am Waldbad und hielt an, um einer Fußgängerin das Überqueren der Straße zu ermöglichen.

Plötzlich nahm der 63-Jährige einen Anstoß an der linken Fahrzeugseite wahr und bemerkte einen Mann, der den Radweg der Gegenrichtung benutzte und in Richtung der Buschkampstraße fuhr. Dabei schrammte er mit seinem Rad an der gesamten linken Fahrzeugseite des Toyota entlang. Der Radfahrer kam leicht ins straucheln, stürzte aber nicht.

Im Anschluss zog der unbekannte Mann die Kette seines Mountainbikes wieder auf, die bei dem Anstoß abgesprungen war. Zudem sammelte er einen Reflektor ein und baute diesen wieder an. Auf eine Nachfrage des Autofahrers, wie es dem Radfahrer geht, reagierte der mit nur einem Wort und verließ die Unfallstelle.

Erst als der Radfahrer verschwand, entdeckte der 63-Jährige, dass die gesamte Fahrerseite durch den Anstoß des Radfahrers beschädigt wurde.

Die Beschreibung des beteiligten Radfahrers:

Männlich, zwischen 50 bis 55 Jahre alt, circa 180 cm und mit einer kräftigen Statur. Er hatte dunkle kurze Haare. Er könnte russischer Herkunft sein.

Die Polizei bittet um Hinweise an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell